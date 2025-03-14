Ефимов: за 2 месяца в Москве ввели в эксплуатацию 1,5 млн кв м недвижимости

За первые 2 месяца 2025 года в Москве было введено в эксплуатацию более 1,5 млн кв. м недвижимости. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За январь — февраль этого года в городе за счет бюджетных и внебюджетных средств построено свыше 1,5 млн кв. м недвижимости. При этом показатель за аналогичный период прошлого года составил 1,2 млн кв. м. С начала 2025 года в столице ввели в эксплуатацию жилые дома, объекты социальной, коммерческой и административной инфраструктуры», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что порядка 40 тыс. кв. м приходилось на объект медицинской, образовательной и спортивной направленности.

Одним из значимых проектов стало открытие авиационного тренажерного центра, полетного ангара и эллинга для хранения воздушных судов в районе Косино-Ухтомский. Общая площадь этих объектов превышает 14,1 тыс. кв. м. Также на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» было построено административное здание площадью 2,3 тыс. кв. м.

На площадке «Руднево» создан крупнейший в России летно-испытательный центр площадью 17,6 тыс. кв. м, что соответствует поручениям мэра Сергея Собянина по развитию высокотехнологичных производств.

Инфраструктурные объекты возводятся как за счет городского бюджета, так и при участии частных инвесторов.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, за январь и февраль 2025 года в столице построено семь зданий образовательного, медицинского и спортивного назначения. Шесть из них были реализованы девелоперами, а один — за счет бюджета.

«Так, новый частный физкультурно-оздоровительный комплекс возвели за счет средств инвестора в районе Бирюлево Восточное Южного административного округа Москвы. Он располагается на Липецкой улице вблизи жилых кварталов. Площадь пятиэтажного спортивного комплекса превышает 7 тыс. кв. м», — сказал Овчинский.

Он добавил, что в здании оборудовали современные тренажерные залы, включая предназначенные для групповых занятий, административные помещения и 25-метрвоый бассейн. Рядом с комплексом предусмотрена парковка на 47 машино-мест.

Мосгосстройнадзор с начала года выдал 45 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства общей площадью 1,4 млн кв. м.

В ведомстве отметили, большая часть из них приходится на жилье — 22 дома с жилой площадью почти 752 тыс. кв. м. В составе жилых комплексов были сданы 2 социальных объекта: детский сад на 350 мест в районе Хорошево-Мневники и школа на 825 мест в Покровском-Стрешневе.

Согласно оформленным документам, новыми объектами пополнился столичный сектор торговли — двухэтажный центр площадью 8,7 тыс. кв. м построен на Элеваторной улице в районе Бирюлево Восточное, а в Люблине возвели одноэтажное здание на 6,7 тыс. «квадратов».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин утверждал перечень ключевых объектов строительства на 2025–2026 годы.