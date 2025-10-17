Ефимов: за 14 лет Москва утвердила 500 планов территорий для линейных объектов

С 2011 года в столице было создано свыше 500 проектов планировки территории (ППТ), предназначенных для разных линейных объектов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

К линейным объектам относятся инженерные коммуникации и сооружения, такие как транспортные магистрали, метрополитен, трубопроводы, а также сети — линии электропередачи, водоснабжение и канализация.

«За 14 лет город утвердил 550 проектов планировки территории для размещения различных линейных объектов. На текущий период 2025 года утвердили 93 проекта для улично-дорожной сети — это строительство и реконструкция более 100 км дорог, 15 проектов для появления станций метро и более 30 ППТ для расположения различных инженерных коммуникаций. Крупнейшими инфраструктурными проектами за этот период стали Московский скоростной диаметр, магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, а также открывшиеся в этом году станции Троицкой линии метро „Вавиловская“, „Академическая“, „Крымская“ и „ЗИЛ“», — отметил Ефимов.

Чтобы городская инфраструктура работала без сбоев, также формируются проекты планировки территорий для инженерных коммуникаций, в том числе коллекторов и электростанций.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, при разработке каждого ППТ принимается во внимание не только существующая, но и планируемая застройка.

«Наибольшее количество проектов для инженерных коммуникаций подготовили для активно развивающихся территорий Троицкого и Новомосковского административных округов», — сказала Княжевская.