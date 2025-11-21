Ефимов: за 10 месяцев в Москве построили 10,2 млн кв м недвижимости

С января 2025 года в Москве было построено и сдано в эксплуатацию 10,2 млн кв. м объектов недвижимости. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За 10 месяцев в столице за счет бюджетных и внебюджетных средств построили 10,2 млн кв. м недвижимости. Среди них жилые, социальные, административные и другие объекты. В частности, с начала года возвели свыше миллиона квадратных метров деловой и торговой инфраструктуры, благодаря чему удалось создать новые рабочие места», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что также в Москве ввели 4,4 млн кв. м жилья, включая объекты в рамках программы реновации.

Стараниями городских властей в столице сохраняется сбалансированный ввод объектов разного назначения, что повышает комфорт и привлекательность городской среды для жителей. Сформированный в городе благоприятный инвестиционный климат дает возможность девелоперам активно строить новые объекты и способствовать развитию экономики Москвы.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, с начала года практически 6,7 млн кв. м разнообразной недвижимости было построено и введено в эксплуатацию в Москве на внебюджетные средства. Застройщики возводят, в том числе, коммерческие и социальные объекты.

«Например, в ТиНАО на Мостовой улице построили детский сад на 350 мест. Там есть музыкальный и физкультурный залы, 14 просторных групп со спальными и игровыми зонами, раздевалками и буфетами, а также медицинский блок и пространства для дополнительных занятий с детьми», — пояснил Овчинский.

Разрешения на ввод этих объектов в эксплуатацию выдавал Мосгосстройнадзор.

Строительный цикл всех зданий и сооружений проходил под постоянным контролем инспекторов Комитета. В выездных проверках также участвовали специалисты подведомственного Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»).

Они выполняли комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки соответствия качества работ и материалов утвержденным проектным решениям. Это позволяет гарантировать безопасность и надежность зданий после их сдачи.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».