сегодня в 09:16

Ефимов: в ЗелАО появится новый образовательный комплекс на 800 мест

Новый образовательный комплекс построят в районе Крюково, который входит в состав Зеленоградского административного округа Москвы. Для реализации этого проекта в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) были внесены соответствующие коррективы, касающиеся земельного участка, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Образовательный комплекс на 800 мест появится на территории бывшего Центра информатики и электроники. В нем расположатся блоки начальной, средней и старшей школы. Помимо учебных кабинетов, там будут просторные рекреации, спортивный зал, многофункциональное многосветное пространство и пищеблок», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что прилегающую территорию приведут в порядок и организуют там площадки для физкультурно-оздоровительных занятий учеников.

Зеленоградский округ продолжает укреплять свой статус в качестве одного из ключевых научно-образовательных и технологических кластеров Москвы. В процессе освоения площади бывшего Центра информатики и электроники значительный акцент делается на формировании современной инфраструктуры, в том числе образовательных учреждений, которые отвечают запросам увеличивающегося числа жителей.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, в соответствии с подготовленной градостроительной документацией, новый комплекс будет возведен на участке размером 2,64 га, находящемся в шаговой доступности от жилых кварталов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в Зеленограде бывшая промышленная зона Центра информатики и электроники (ЦИЭ) становится современным жилым районом.

Строительство в Москве соцобъектов соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».