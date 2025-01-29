Ефимов: в ЗАО за счет внебюджетных средств возвели 34 нежилых здания в 2024 году

На западе Москвы в прошлом году было построено 34 объекта нежилой недвижимости. Они размещены в семи районах города и возведены за счет внебюджетных средств, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На сегодняшний день в ЗАО ведется активное развитие территории около Сколковского института науки и технологий. Там формируется городок с общежитиями для студентов.

Известно, что в новых объектах создали почти. 3,3 тыс. рабочих мест.

«В минувшем году 34 объекта нежилой недвижимости общей площадью 416 тыс. кв. м построили в районах Кунцево, Дорогомилово, Раменки, Крылатское, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино и Можайский. В их числе — корпуса студенческих общежитий, храм, гостиничный комплекс, объекты деловой и спортивной инфраструктуры, а также пять образовательных учреждений на более чем 1,4 тыс. мест», — уточнил вице-мэр.

Помимо этого, идет развитие и других жилых районов ЗАО мегаполиса, где появляется социальная, деловая, коммерческая и спортивная инфраструктура. Глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал более подробно о том, какие объекты недвижимости появились на западе города в 2024 году.

«За прошедший год на западе столицы построили четыре детских сада в общей сложности для 640 воспитанников. Один из них появился на территории жилого квартала „Мичуринский парк“ в районе Очаково-Матвеевское. Он рассчитан на 250 мест. В трехэтажном здании площадью 5,8 тыс. кв. м предусмотрены бассейн, 10 групповых ячеек, медицинский (кабинет — ред.) и пищеблок полного технологического цикла, спортивный и музыкальные залы. Строительством детского сада занимался столичный девелопер, по завершении работ объект передали в систему столичного образования», — объяснил Овчинский.

Также Мосгосстройнадзор постоянно проводит на объектах контрольно-надзорные мероприятия.

Кроме этого, минувшие январские праздники в мегаполисе вновь показали значимость развития индустрии гостеприимства и создания дополнительных средств размещения. Туристический оборот в этот период оценивается в 136,8 млрд рублей, а объем поступлений в бюджет города — в 18,7 млрд рублей.

«Каждый год Москва принимает все больше новых туристов, которые традиционно ожидают возможности комфортного размещения в Москве. Поэтому для города очень важно регулярное открытие новых отелей в категориях три, четыре и пять звезд. Благодаря качественной гостиничной инфраструктуре повышается имидж столицы и увеличиваются поступления в ее бюджет», — резюмировал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму Евгений Козлов.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе особое внимание уделяется качеству строительства.

Ранее градоначальник рассказал, что за прошлый год в столице возвели 81 новый объект образования, здравоохранения, культуры и спорта.