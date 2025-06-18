Ефимов: в Восточном Бирюлеве по программе КРТ появится современный жилой квартал

Три участка общей площадью 36,99 гектара в районе Бирюлево Восточное Южного административного округа столицы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения размещен на сайте правительства Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В районе Бирюлево Восточное (ЮАО Москвы) три земельных участка общей площадью 36,99 га будут реорганизованы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Проект соответствующего решения опубликован на официальном сайте правительства столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Очередной проект комплексного развития территорий на юге Москвы предполагает реорганизацию трех участков общей площадью 36,99 гектара. Они находятся на части бывшей промзоны „Ленино“ в Бирюлеве Восточном. Здесь построят современный многофункциональный жилой квартал, в том числе для целей программы реновации. Рядом с новыми домами возведут три детских сада, рассчитанные на 850 воспитанников, крытый каток площадью не менее шести тысяч квадратных метров и другие объекты инфраструктуры. В общей сложности в рамках проекта будет создано почти 5,2 тысячи рабочих мест», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что объем инвестиций превысит 140,6 млрд рублей, а ежегодные поступления в бюджет составят более 2,5 млн рублей.

Участки расположены вблизи пересечения Липецкой и 6-й Радиальной улиц, недалеко от музея-заповедника «Царицыно».

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, включение в программу КРТ заброшенных территорий промзоны «Ленино» позволит полностью их преобразить и гармонично вписать в городскую среду. Проект также ускорит реализацию реновации в Бирюлеве Восточном: здесь построят 35,17 тыс. кв. метров жилья, что позволит переселить около 800 жителей.

«Проект КРТ также предусматривает строительство современных очистных сооружений и тяговой подстанции Московского метрополитена, необходимой для электроснабжения поездов будущей Бирюлевской линии, которая пройдет в этом районе. Вся территория будет озеленена, благоустроена, на ней появятся современные улицы и дороги», — рассказал Овчинский.

По КРТ в городе создают многофункциональные кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице 302 проекта комплексного развития территорий совокупной площадью порядка 4,2 тыс. га находятся на разных стадиях реализации и проработки. Эту работу ведут в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

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