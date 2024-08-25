Ефимов: в Солнцеве по программе КРТ построят жилой и деловой кварталы

В Солнцеве правообладателем участка и назначенным Москвой оператором будут реализованы 2 проекта комплексного развития территорий (КРТ). Благодаря этому район получит спортивную, социальную и деловую инфраструктуру, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Два проекта редевелопмента в Солнцеве предполагают строительство на участках общей площадью девять гектаров более 196 тыс. кв. м различной недвижимости. До конца 2028 года на площадках планируется создать современные жилые комплексы, а также общественно-деловые и социальные объекты. Инвестиции в проекты составят почти 64 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 1,5 млрд рублей», — сказал Ефимов.

Он добавил, что после реализации проектов столица получит порядка 4 тыс. новых рабочих мест.

На участок бывшей промышленной зоны «Западная водопроводная станция» оператором комплексного развития территорий будет реализован проект по возведению учреждений спорта, медицины и административно-деловых объектов.

На территории между улицей Наро-Фоминская и Боровским шоссе правообладатель построит жилой квартал, в том числе и для участников программы реновации.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, по проекту КРТ части бывшей промышленной зоны «Западная водопроводная станция» построят общественно-деловую недвижимость суммарной площадью 134,2 тыс. кв. м. Будут возведены офисный комплекс, а также деловой комплекс с медцентром, в котором разместят женскую консультацию и стоматологию. Также появится многофункциональный центр с ФОКом и бассейном.

«На месте неэффективно используемой территории в районе Наро-Фоминской улицы возведут жилые дома площадью 62,6 тыс. кв. м, из них 11,8 тыс. кв. м предусмотрено для программы реновации и иных нужд города. На первых этажах домов разместят фитнес-залы, кафе, аптеки, магазины и точки бытового обслуживания», — сказал Гаман.

На всех участках будет проведено озеленение и обустройство детских, спортивных площадок и мест для отдыха местных жителей.

По программе КРТ в столице создают многофункциональные кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в Москве 236 объектов комплексного развития территорий суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га находятся на разных стадиях реализации. Проекты прорабатываю в рамках поручения мэра столицы Сергея Собянина.