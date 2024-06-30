Ефимов: в Сокольниках по программе КРТ появятся спорткомплексы и гостиница

На востоке Москвы займутся реорганизацией неэффективно используемого участка по программе комплексного развития территорий (КРТ), следует из проекта решения на сайте правительства Москвы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На участке площадью 2,48 га в районе Сокольники появится деловое пространство с гостиницей, спортцентрами и другими нежилыми объектами – всего 135 тыс. кв. м недвижимости. Инвестиции в проект составят около 40 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит 1,3 млрд рублей. В результате создадут более 3 тыс. рабочих мест», – сказал Ефимов.

Площадка отличается хорошей транспортной доступностью — к участку прилегают улицы Русаковская, Маленковская и Шумкина. На данный момент участок занят складами и другими устаревшими объектами.

«По проекту на территории планируется возвести 95 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости, включая спорткомплексы, культурно-досуговые объекты, офисы, магазины, отделения банков, кафе и рестораны. Также здесь появится гостиница площадью 40 тыс. кв. м. Участок благоустроят и построят дороги и пешеходные тротуары», – уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе КРТ строят многофункциональные городские кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую жителям инфраструктуру. На данный момент в столице на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га. Проекты прорабатывают в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина.