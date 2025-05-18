Ефимов: в САО построят жилой квартал со школами и спорткомплексом

В столице одобрен проект планировки части бывшей промзоны «Автомоторная» площадью 96,65 га, из которых 77,06 га будут реорганизованы по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Современный жилой район, в том числе для целей программы реновации, появится в рамках реорганизации части бывшей промзоны „Автомоторная“ на севере столицы. Проектом планировки территории предусмотрено строительство 1,24 млн кв. м жилья. Кроме того, здесь разместят общественно-деловые и социальные объекты, а также высокотехнологичные производства. Это одна из самых крупных реорганизуемых в Москве территорий комплексного развития, ее площадь составляет 77,06 га», — отметил Ефимов.

Он добавил, что после реализации проекта Головинский район получит порядка 10 тыс. новых рабочих мест.

Площадка расположена недалеко от городского вокзала Лихоборы, рядом с Московским скоростным диаметром, парком «Михалково» и рекой Лихоборкой. Редевелопмент ведет ООО «Е-Девелопмент» (входит в MR Group).

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, в рамках реновации построят около 242,6 тыс. кв. метров жилья, что позволит переселить примерно 8,5 тыс. человек. Квартиры будут с улучшенной отделкой, чтобы жители могли заезжать без дополнительного ремонта.

«Рядом с жилыми домами построят школы на 2 тыс. мест и детские сады для 850 воспитанников, три офисных и два торговых центра, физкультурно-оздоровительный комплекс и различные производства», — рассказал Овчинский.

Жилье по программе реновации строят не только на специально отобранных участках, но и на территориях, реорганизуемых по программе КРТ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии трех участков нежилой застройки площадью 8,77 га в районе Ново-Переделкино.

Программа КРТ предполагает создание многофункциональных кварталов на месте бывших промзон и неэффективно используемых территорий. В Москве сейчас прорабатывают или реализуют 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тыс. га. Работа ведется в соответствии с поручением мэра.

Москва входит в число лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».