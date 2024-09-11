Ефимов: в рамках проектов КРТ жилье по реновации появится в 13 районах Москвы

С начала текущего года в столице утверждены 30 решений о комплексном развитии территорий (КРТ) неэффективно используемых территорий и бывших промышленных зон. Из них 12 предполагают возведение жилья для программы реновации и других нужд города, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала года город утвердил 12 решений о комплексном развитии территорий общей площадью 87,9 га, на которых инвестор и назначенные городом операторы возведут почти 875 тыс. кв. м жилья для переселения москвичей по программе реновации», — сказал Ефимов.

Он уточнил, что участки располагаются на территории 13 районов Москвы.

По реновации дома планируют возвести на юго-западе, юге, северо-востоке, севере, западе и востоке столицы. На данный момент на площадках располагаются офисы, склады и другие устаревшие объекты.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, операторы КРТ уже приступили к реорганизации 11 участков. За 5-7 лет кроме жилья они построят 132,5 тыс. кв. м производственной, общественно-деловой и социальной недвижимости.

«Инвестор еще одной площадки в Южном Бутове будет определен по результатам торгов. Ему предстоит построить жилой квартал и другие необходимые району объекты инфраструктуры. Среди них школа и детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и многофункциональный общественный комплекс с гостиницей», — рассказал Гаман.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что за счет программы КРТ в Москве возникают спортивные площадки, зоны отдыха и парки.

По программе КРТ в городе создают многофункциональные кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру.

На данный момент в Москве 236 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га находятся на разных стадиях реализации. Проекты прорабатывают в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина.