Ефимов: в программу реновации в ЮВАО включили 20 стартовых площадок под новые ЖК

В мае текущего года в Юго-Восточном административном округе Москвы было определено 20 стартовых площадок для строительства современных жилых комплексов в рамках программы реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Для обеспечения волнового переселения жителей по программе реновации город подбирает новые стартовые площадки, где возводятся современные жилые комплексы, квартиры в которых будут с готовой улучшенной отделкой. Так, в мае этого года в Юго-Восточном административном округе в программу включили 20 таких площадок. Общая площадь квартир там составит ориентировочно 442 тыс. кв. м», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что благодаря этому новое жилье получат порядка 16,2 тыс. человек

Всего программа реновации охватит более 1 млн москвичей из более чем 5 тыс. старых домов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, новые площадки расположены в шести районах Юго-Восточного округа. Больше всего участков — шесть — в Текстильщиках, пять — в Рязанском районе. По три площадки выделено в Лефортове и Южнопортовом, две — в Нижегородском и одна — в Капотне.

«Для будущих новоселов в новых жилых комплексах смонтируют лифты, обустроят комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Первые этажи сделают нежилыми — в будущем там откроются объекты социально-бытового назначения», — рассказал Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что в программу реновации вошла 131 новая площадка под возведение домов.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».