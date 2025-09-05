Ефимов: в Пресненском районе построили новый учебный корпус школы на 300 мест

В центре Москвы на средства городского бюджета был построен новый учебный корпус, площадь которого превышает 6,6 тыс. кв. м. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Пресненском районе возведен новый объект образования на 300 мест площадью свыше 6,6 тыс. кв. м. Его построили в рамках столичной Адресной инвестиционной программы. В основе проекта лежала идея создания уникального элемента социальной инфраструктуры, но с эффективным использованием имеющейся территории. Площадка находится на двух террасах с перепадом почти 2 м. Благодаря увеличению высоты школы до 5 этажей и ее П-образной конфигурации удалось минимизировать площадь застройки, создать просторные зоны для отдыха и занятий спортом, гармонично вписать здание в окружающий ландшафт, а также сохранить возможность проезда экстренных служб. Корпус появился по адресу: Большой Тишинский переулок, д. 39», — отметил Ефимов.

Современная инфраструктура учебного заведения нацелена на обеспечение комфорта и успешной социализации учащихся.

По словам руководителя департамента гражданского строительства города Москвы Алексея Александрова, школа оснащена всем необходимым для развития творческих и технических способностей: от ИТ-полигона и 3D-программирования до учебных классов, отвечающих требованиям современного образовательного процесса. Здесь есть медиатека, гимнастический и спортивный залы, обеденный зал с панорамным остеклением. Из всех ключевых помещений можно попасть во внутренний дворик.

«Коридоры и рекреации сосредоточены вокруг центрального многофункционального многосветного пространства, расположенного между первым и третьим этажами», — добавил Александров.

Центральная часть фасада полностью остеклена, за прозрачными поверхностями находятся входная группа и рекреация. В торцевой зоне северного фасада обустроена площадка для отдыха, доступ на которую есть в том числе из обеденного зала.

Архитектура здания отличается оригинальностью — уникальный облик создают изломы на парапетах, а также объемные декоративные элементы на фасаде, отделанном металлическими кассетами и клинкерной плиткой. Обилие оконных проемов обеспечивает отличную естественную освещенность помещений.

Территория школы благоустроена: здесь разместили живописные зоны для отдыха, разделенные газонами, деревьями и кустарниками, а также спортивные площадки.

Вопросу безопасности учащихся и сотрудников было уделено повышенное внимание: периметр огражден, а для входа установлены калитки и ворота с домофонами. Кроме того, в школе создана безбарьерная среда для маломобильных детей.

Ранее о завершении строительства этого учебного корпуса в Пресненском районе сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Возведение образовательных учреждений в центральных районах города демонстрирует прагматичный подход к развитию городской инфраструктуры и стремление к формированию сбалансированной среды, где качественное обучение доступно каждому юному москвичу.

Строительство в столице соцобъектов соответствует задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».