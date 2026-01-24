Ефимов: в Печатниках построят административно-производственный комплекс в рамках МаИП

Внесены изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для строительства административно-производственного комплекса в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Комплекс расположится в районе Печатники по адресу: Шоссейный проезд, дом 3. За последние годы район кардинально преобразился, его развитие и создание новых точек притяжения жителей продолжается.

«В Юго-Восточном административном округе планируют возвести административно-производственный комплекс на земельном участке площадью 0,54 га в рамках масштабного инвестиционного проекта. Для этого были внесены изменения в правила землепользования и застройки. Предельная площадь объекта составит 16 тысяч квадратных метров, что позволит разместить современные офисные, административные и производственные помещения», — поделился вице-мэр.

Он добавил, что реализация проекта внесет вклад в развитие деловой инфраструктуры района, создаст новые рабочие места и повысит инвестиционную привлекательность территории.

«Участок под строительство объекта свободен от капитальной застройки и удачно расположен с транспортной и логистической точек зрения. В пешей доступности от планируемого комплекса находятся две действующие станции столичного метрополитена — „Текстильщики“ и „Печатники“, а также платформа второго Московского центрального диаметра», — заключил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.