Ефимов: в Отрадном благодаря проекту КРТ появится научно-производственный квартал

Столица подготовила проект комплексного развития территории (КРТ) общей площадью 2,96 га в районе Отрадное, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проект данного решения опубликован на сайте mos.ru. На объекте планируется сформировать научно-производственный квартал. Участки расположены по адресам: ул. Мусоргского, вл. 1, ул. Декабристов, вл. 45 и 49.

«Одна из важных задач программы КРТ — создание рабочих мест, в том числе в высокотехнологичном секторе. Так, на северо-востоке столицы в районе Отрадное по программе комплексного развития территорий планируется реорганизовать два неэффективно используемых участка общей площадью около трех гектаров. На них планируется построить научно-производственные объекты общей площадью почти 27 тыс. кв. м. Реализация проекта позволит создать порядка 400 высококвалифицированных рабочих мест», — прокомментировал вице-мэр.

Вблизи участков находится станция «Отрадное» Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

«На участке площадью 2,66 га, примыкающем к улицам Мусоргского и Декабристов, планируется построить технопарк наземной площадью 23,85 тыс. кв. м. На второй площадке на улице Мусоргского оборудуют автостоянку на 65 машино-мест, которую застройщик безвозмездно передаст городу. Обе территории благоустроят и обеспечат удобной локальной улично-дорожной сетью. Реализация проекта займет шесть лет», — сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил еще два проекта комплексного развития территорий в районах Коммунарка и Капотня.