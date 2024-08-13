Ефимов: в офисном центре рядом с метро «Пыхтино» завершены монолитные работы

Монолитные работы окончены в четырех корпусах многофункционального центра, который строят в деревне Пыхтино. Рабочие продолжают внутреннюю кладку перегородок и стен, монтируют инженерные сети, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Класс энергоэффективности будущего офисного центра — B. В строительстве зданий с таким классом используются более современные проектные решения и материалы. Они позволяют экономить до 40% средств на отоплении, охлаждении и электричестве. Завершить строительство офисного центра запланировано в 2025 году. Реализация проекта даст жителям близлежащих территорий около 4,6 тыс. новых рабочих мест», — отметил Ефимов.

Группа «Абсолют», выступающая в качестве девелопера проекта, планирует начать остекление, фасадные и кровельные работы. Суммарная площадь корпусов превысит 43 ты.с кв. м. Строительная площадка объекта располагается по адресу: квартал 9, з/у 1.

В рамках соглашения по программе стимулирования создания мест приложения труда в Пыхтине строится офисный центр.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года в соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина. По соглашениям инвесторы построят в ТиНАО 17 офисных центров, где смогут найти работу около 33 тыс.

Особенностью бизнес-центра является авторская архитектурная концепция проекта. Для фасадных решений выбрали материалы, близкие к природным фактурам и цветам, а также панорамные окна в пол, которые повысят коэффициент естественной освещенности помещений. Внешний контур корпусов оформят панелями керамогранита светло-бежевого и терракотового оттенков.

Также бизнес-центр будет иметь открытые эксплуатируемые террасы для отдыха и пешеходный променад, соединяющий офисные здания. Он будет дополнен верандами кафе. На территории создадут автопарковку на 250 автомобилей с местами для зарядки электрокаров.

«Помимо строительства бизнес-центра, на территории площадью 2,9 га разместят собственную автоматизированную котельную. Сегодня на площадке разработаны котлованы под котельную и резервуар», — сказал руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Он уточнил, что скоро рабочие начнут устраивать монолитные фундаментные плиты для подземных резервуаров, локальных очистных сооружений и дымовой трубы.

Объект возводят с января 2024 года. Строительство ведут под контролем сотрудников Мосгосстройнадзора.

Как отметил председатель ведомства Антон Слободчиков, во время недавней выездной проверки специалисты Мосгосстройнадзора и Центра экспертиз провели исследование толщины защитного слоя бетона, геометрических параметров сборных и монолитных конструкций и класс арматурной стали на соответствие документации проекта. Общая готовность всех 4 корпусов составляет 35%.

Одно из главных направлений развития ТиНАО — возможность трудоустройства вблизи дома. Количество рабочих мест с начала присоединения округов к Москве выросло втрое и сейчас составляет 290 тыс.

Троицкий и Новомосковский административные округа отличаются удобством для размещения крупных индустриальных объектов за счет свободных территорий, принадлежащих как инвесторам, так и городу. На сегодняшний день в округах располагаются свыше 220 малых, средних и крупных промпредприятий, так как есть свободные территории, принадлежащие как городу, так и инвесторам. В последнее время появилось много вакансий в области услуг и потребительского рынка на предприятиях малого бизнеса, которые арендовали помещения на первых этажах в новых ЖК. Открывшиеся в этих помещениях центры творчества и досуга, мастерские, ателье, офисы, аптеки, пекарни, кафе и магазины принесли столице свыше 20 тыс. новых рабочих мест.