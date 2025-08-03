Ефимов: в Очаково-Матвеевском возводят корпус для начальных классов на 300 мест

В западной части Москвы, в районе Очаково-Матвеевское, продолжается возведение блока начальных классов, рассчитанного на 300 учеников. В настоящее время ведется заливка монолитных конструкций подземной части здания, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новый образовательный объект строится по адресу: проезд Стройкомбината, участок 1/58.

«Блок начальной школы площадью 7,6 тыс. кв. м будет рассчитан на 300 мест. В трехэтажном здании с лифтом обустроят современные учебные пространства для учеников первых — четвертых классов, кабинеты с рабочими местами для преподавателей, медиатеку, пищеблок полного технологического цикла, обеденный и спортивный залы, а также зал для проведения мероприятий», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что сейчас строители работают над монолитными конструкциями подземной части.

Школа будет адаптирована для детей с ОВЗ. В здании также предусмотрены кабинеты для медицинского работника и охраны.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, на прилегающей территории обустроят игровые и спортивные зоны, площадку для мероприятий с навесом, хозяйственные постройки.

«Территорию возле здания озеленят, установят малые архитектурные формы и вымостят дорожки нескользящей плиткой», — сказал Овчинский.

Контроль за ходом строительства осуществляет Мосгосстройнадзор. Работы на участке площадью около 0,7 га ведутся с февраля этого года. В школе запланировано 12 классов с трансформируемыми перегородками. Инспекторы Комитета уже провели первую выездную проверку, в ходе которой оценили организацию площадки, устройство бытового городка и качество выполненных работ на соответствие требованиям проектной документации.

Застройщиком выступает компания ПИК. Блок начальных классов станет частью жилого комплекса «Новое Очаково».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что строительство детсада в Очаково-Матвеевском окончат в 2026 году.

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