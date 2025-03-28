Ефимов: в Новомосковском административном округе строят 18 объектов образования

Столица и девелоперы возводят 12 новых школ и 6 образовательных комплексов в Новомосковском административном округе, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Кварталы, которые возводятся в НАО, нуждаются в необходимой инфраструктуре. В связи с этим для юных жителей застройщики возводят современные школы и детские сады.

«В настоящий момент за счет бюджетных и внебюджетных средств на территории Новомосковского административного округа продолжается строительство 12 школ и шести образовательных комплексов. 15 из этих объектов возводят девелоперы. При этом 13 школ рассчитаны на тысячу и более учеников. Общая площадь всех 18 объектов составит около 400 тысяч квадратных метров. В них будет создано более 20 тысяч школьных и около 2,1 тысячи дошкольных мест. После завершения строительства все объекты будут переданы городу», — подчеркнул вице-мэр Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский поделился подробностями о том, что именно будет построено на территории Новомосковского административного округа.

«Крупный образовательный комплекс на 1575 мест в Щербинке строит девелопер в рамках возведения жилого комплекса „Остафьево“. В здании площадью более 26 тыс. кв. м разместится трехэтажное дошкольное учреждение на 200 воспитанников и четырехэтажная школа для 1375 учащихся. Кроме того, в районе Внуково возводится большая школа на 2,1 тысячи мест, ее площадь будет более 30 тысяч квадратных метров. В рамках строительства образовательных учреждений застройщики благоустраивают и территорию рядом с ними. Там появляются школьные стадионы и площадки для занятий физкультурой и активных игр на свежем воздухе», — сказал он.

Весь цикл возведения объектов образования в Новомосковском административном округе проходит под контролем Мосгосстройнадзора.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об образовательных объектах, которые появятся в ТиНАО в этом году.

Строительство в столице социальных объектов соответствует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».