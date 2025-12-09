Ефимов: в Новохорошевском проезде по КРТ реорганизуют 3 участка

В районе Хорошево-Мневники на северо-западе столицы в рамках городской программы комплексного развития территорий (КРТ) планируется преобразовать 3 участка, которые в настоящее время используются неэффективно. Соответствующий проект документа размещен на официальном портале mos.ru, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проект КРТ, проработанный в Новохорошевском проезде, предусматривает редевелопмент 3 неэффективно используемых участков общей площадью 1,2 га. Они находятся рядом с территориями, где ранее утвердили стартовые площадки под строительство жилья по программе реновации. На включенных в границы проекта КРТ двух участках также возведут многоквартирные дома для реализации городской программы», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что совокупная площадь новых зданий составит более 28,7 тыс. кв. м, а на реализацию проекта отведено 5 лет.

Данные территории находятся в районе со сформированной жилой застройкой и развитой социальной и коммерческой инфраструктурой. Поблизости расположены школы, детские сады, детская поликлиника, магазины и аптеки. В шаговой доступности находится станция «Народное Ополчение» Большой кольцевой линии метрополитена.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, два жилых корпуса, которые появятся на участке площадью 0,47 га, обеспечат 159 квартир общей площадью 10,87 тыс. кв. м. В них смогут проживать более 330 человек.

«Еще один многоквартирный дом возведут на участке площадью 0,37 га: в нем будет 100 квартир общей площадью 6,85 тыс. кв. м. Свои жилищные условия в них улучшат еще свыше двухсот человек. Прилегающую территорию новостроек благоустроят, около домов возведут детские и спортивные площадки», — рассказал Овчинский.

Он добавил, что третий участок, занимающий 0,36 га, предназначен для проведения работ по благоустройству и организации комфортной улично-дорожной сети.

Программа КРТ направлена на создание привлекательных городских пространств на месте бывших промзон, неэффективно используемых или пустующих земель, которые затем органично встраиваются в городскую среду. В настоящее время в Москве на различных этапах разработки и реализации находятся 336 подобных проектов, охватывающих территорию более 4,2 тыс. га. Программа выполняется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.