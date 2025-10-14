Ефимов: в Москве за 15 лет оформлено 78 тыс градостроительных планов участков

За последние 15 лет по инициативе Москомархитектуры было утверждено 77,7 тыс. градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для возведения объектов капитального строительства самого разного назначения. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Почти 78 тыс. ГПЗУ выдано с 2011 по 2025 год — это результат системной работы по упрощению процедур для застройщиков и ускорению реализации проектов, важных для развития городской среды. За этот период ежегодный объем выдачи ГПЗУ вырос почти в 16 раз: с 624 документов в 2011-м до 10 тыс. в 2024-м, а на конец сентября 2025 года оформлено более 8 тыс. ГПЗУ», — отметил Ефимов.

Заммэра уточнил, что подобная положительная динамика демонстрирует повышение потребности в строительстве жилья, социальных и коммерческих объектов во всех округах столицы.

По словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлианы Княжевской, на территориях, для которых были получены ГПЗУ, уже возведены или планируются к постройке тысячи объектов — от жилых комплексов с детскими садами и школами до спортивных и деловых центров.

«Важно, чтобы город развивался комплексно с учетом всей необходимой инфраструктуры для комфортной и безопасной жизни, работы и отдыха», — пояснила Княжевская.

Вокруг завершенных проектов были обустроены прилегающие территории: там появились пешеходные зоны, места для отдыха, велопарковки, а также была выполнена масштабная работа по озеленению. Все эти меры способствуют созданию безопасной, комфортной и привлекательной среды вблизи зданий.

ГПЗУ — это градостроительный документ, содержащий сведения о разрешенных видах использования участка, его технико-экономических характеристиках и существующих ограничениях. Получить ГПЗУ можно через официальный портал правительства Москвы.