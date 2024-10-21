Ефимов: в Москве выкупили более 11,2 га земли для ИЖС со скидкой 60%

Более 1,5 млрд рублей было сэкономлено жителями столицы при приобретении земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Данного показателя удалось достичь за три квартала текущего года. Собственники объектов недвижимости могут воспользоваться возможностью выкупа участков для строительства частных жилых домов за 40% от их кадастровой стоимости.

«В январе — сентябре этого года столица заключила около 100 договоров купли-продажи земельных участков с гражданами, ранее арендовавшими землю для индивидуального жилищного строительства. Собственники объектов недвижимости выкупили в общей сложности более 11,2 гектара участков. Благодаря льготе они сэкономили свыше 1,5 млрд рублей», — прокомментировал заместитель мэра.

Для выкупа земельных участков со скидкой в размере 60% гражданам необходимо оформить права собственности на капитальные объекты, расположенные на участке. Напомним, что возможность такого выкупа появилась в 2020 году в рамках изменений в законе «О землепользовании в городе Москве».

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман поделился подробностями выкупа земельных участков на территории столицы.

«Выкупленные с начала года участки расположены в девяти административных округах. Большинство из них — почти 40 участков общей площадью более 3,7 га — находятся в Троицком административном округе, еще 28 объектов общей площадью два гектара расположены на юго-западе столицы. В Новомосковском административном округе жители выкупили со скидкой 18 з/у общей площадью 2,2 га», — сказал он.

Услуга «Получение земельного участка в собственность собственником здания, сооружения» предоставляется департаментом городского имущества бесплатно и онлайн.