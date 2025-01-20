Ефимов: в Москве сокращены сроки предоставления 3 госуслуг в сфере недвижимости

Три государственных услуги, которые связаны с земельными вопросами и адресацией объектов недвижимости, в прошлом году стали предоставляться оперативнее, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Теперь получить предварительное согласование предоставления земельного участка можно за 9 рабочих дней вместо 23, как было еще несколько лет назад, согласовать межевой план — за 8 вместо 10, а присвоить, изменить или аннулировать адрес — за 5 вместо 17.

«В рамках системной работы по упрощению взаимодействия физических лиц и представителей бизнеса с городом мы перевели все государственные услуги в имущественно-земельной сфере в электронный вид. На регулярной основе повышаем скорость их предоставления благодаря внедрению современных информационных систем и технологий, а также оптимизации внутренних процессов. За прошлый год сроки оказания трех госуслуг сократились еще на 1 рабочий день», — поделился заммэра.

Помимо этого, напомним, что департамент городского имущества столицы на сегодняшний день предоставляет 21 госуслугу в имущественно-земельной сфере. Сокращение сроков получения документов позволит гражданам и представителям бизнеса быстрее решать свои вопросы.

Одной из самых популярных госуслуг департамента — Адресация объектов недвижимости. Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал более подробно про ее реализацию.

«Город перевел ее в электронный формат, упростил процедуру и форму заказа. Оптимизация позволила постепенно сокращать сроки предоставления госуслуги — сначала с 45 дней до 17 после вывода на портал mos.ru, затем — с 17 до 12 дней и меньше. Сегодня ее можно получить в течение 5 рабочих дней», — заявил он.

В соответствии с законодательством, официальным адресом должны обладать все здания и сооружения, квартиры и офисы, машиноместа, земельные участки, а также объекты незавершенного строительства. Регистрация по месту жительства, получение государственных услуг и осуществление лицензируемой деятельности невозможны без наличия официального адреса.

Госуслуга «Предварительное согласование предоставления земельного участка» позволяет согласовать образование, уточнение границ, раздел или объединение земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Онлайн-услуги в имущественно-земельной сфере на портале mos.ru востребованы как среди представителей бизнеса, так и у физлиц.