Ефимов: в Москве с января возвели 22 административно-деловых здания

В период с января по июль 2025 года в Москве было построено 22 административно-деловых объекта, совокупная площадь которых превышает 300 тыс. кв. м. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала года за счет бюджетных и внебюджетных средств в столице построили 22 административно-деловых здания общей площадью около 324,6 тыс. кв. м. Новые объекты пополнили инфраструктуру восьми округов. Благодаря этому в Южном, Юго-Восточном, Восточном, Западном, Северном, Северо-Восточном, Центральном и Новомосковском административных округах будет создано примерно 9,3 тыс. рабочих мест», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что кроме офисных помещений, в зданиях есть площади для магазинов, кафе и других заведений.

Новые деловые центры улучшили инфраструктуру таких районов, как Некрасовка, Коммунарка, Соколиная Гора, Дорогомилово, Братеево, Нагатинский Затон, Солнцево и других. Теперь москвичи смогут подобрать работу в удобном для себя месте.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, среди объектов, построенных в этом году, — шесть корпусов бизнес-квартала «Юпорт» общей площадью более 20,3 тыс. кв. м. Они находятся на Андропова проспекте у берега Москвы-реки.

«Еще одно здание площадью более 6 тыс. кв. м возвели на улице Авиаторов. В нем предусмотрены пространства для офисов, развлекательного центра, магазинов и ресторана», — сказал Овчинский.

Все этапы строительства административно-деловых объектов в столице находятся под контролем Мосгосстройнадзора.

В ходе возведения этих зданий инспекторы Комитета провели более 200 проверок, оценивая соответствие работ и материалов утвержденным проектам. В 100 из них участвовали эксперты подведомственного Центра.

В начале июля в Москва-Сити была сдана вторая очередь крупного бизнес-центра площадью 112,7 тыс. кв. м. С момента начала работ на площадке состоялось 28 выездных проверок.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что с начала года в Москве возвели 1,5 млн кв. м социальной и коммерческой недвижимости.