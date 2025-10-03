Ефимов: в Москве начался второй открытый отбор кадров для стройотрасли

3 октября в столице начался второй сезон масштабного проекта «Открытый отбор». Цель проекта — выявить талантливых слушателей колледжей для работы в ведущих компаниях-застройщиках, девелоперах и подрядных организациях столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Конкурс проводится уже во второй раз. Он стал важным этапом в формировании кадрового резерва для строительной отрасли столицы.

«„Открытый отбор“ — это шанс для тех, кто хочет реализовать свой потенциал и достичь новых высот в строительной отрасли. Проект создает уникальные возможности для профессионального роста в сфере градостроительства. Участников ждет многоэтапный конкурс, позволяющий продемонстрировать свои знания и навыки. Особое внимание уделяют молодым специалистам — слушателям колледжей. Отдельный трек предусмотрели и для действующих производителей работ, что позволит выявить и поощрить лучших практиков отрасли», — заявил вице-мэр.

До 31 октября участникам необходимо зарегистрироваться на официальном портале проекта, заполнить анкету и подготовить видеопрезентацию своего профессионального или учебного опыта. После оценки заявок конкурсантов допустят к следующему этапу — образовательному интенсиву, который состоится в ноябре в онлайн-формате.

«Финалом станет очный хакатон, запланированный на декабрь. Участники объединятся в команды, им предстоит решить практические кейсы, разработанные экспертной комиссией, и защитить свои проекты перед жюри. Победителей ждут не только ценные награды, но и возможность прохождения практики у крупнейших девелоперов России, а также включение их в кадровый резерв», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Церемонию награждения победителей конкурса запланировали на начало декабря.

Ознакомиться с подробной информацией о проекте можно на сайте или по телефону: 8 (495) 610-33-07 (доб. 91007).