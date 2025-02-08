Ефимов: в Молжаниновском районе началось возведение школы на 1575 мест

Стартовало возведение новой школы в Северном административном округе, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Учебное заведение находится в Молжаниновском районе в составе ЖК по адресу: Ленинградское ш., з/у 13 и 202. Школа сможет принять порядка 1575 учеников.

«Школа на 1575 мест будет состоять из двух блоков общей площадью 31,7 тыс. кв. м. Трехэтажное здание отведут под младшие классы, а четырехэтажное — под средние и старшие. Каждый блок будет иметь отдельный вход, визуально объекты также разделят с помощью цветового решения и объемно-пространственных приемов», — уточнил вице-мэр.

Строительство планируется завершить к 2027 году.

Известно, что помещения, которые расположены внутри здания, были спроектированы с учетом требований. Рациональное использование площадей смогут создать комфортные условия для учеников и педагогов.

«В школе обустроят универсальные и специализированные учебные кабинеты. В частности, там появятся классы для изучения иностранных языков, физики, химии и других естественных наук. Кроме того, в здании будет несколько лабораторно-исследовательских комплексов, робокласс и медиатека», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Помимо этого, территорию рядом со школой благоустроят и озеленят. Там будет создано несколько функциональных зон.

«Комплекс будет возведен в ходе реализации МаИП. Для объектов с данным статусом Москва предоставляет участки без торгов, поскольку они нацелены на развитие инфраструктуры столицы и улучшение качества жизни горожан. Для строительства школы в Молжаниновском районе инвестору выделено около 4,7 га земли», — резюмировал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Мосгосстройнадзор будет вести контроль возведения объекта образования на всех его этапах.

Возведение в столице соцобъектов соответствует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».