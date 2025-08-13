сегодня в 09:18

Ефимов: в Лосиноостровском районе по КРТ построят жилье для реновации

В Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы планируется реорганизовать более 11 га в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения опубликован на сайте правительства Москвы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Лосиноостровском районе благодаря новому проекту КРТ появится еще один привлекательный городской квартал. В рамках редевелопмента участка площадью свыше 11 га здесь построят различные объекты недвижимости общей площадью более 175 тыс. кв. м. Среди них — жилые дома для реализации программы реновации и другие объекты общественного и коммунального назначения», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что благодаря реализации проекта в районе появится свыше 1,2 тыс. новых рабочих мест.

Участок расположен между Джамгаровской и Стартовой улицами, в окружении Джамгаровского парка и парка «Яуза».

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, проект комплексного развития территории призван содействовать реализации программы реновации в Лосиноостровском районе. Общая площадь квартир в новостройках, которые возведут на площадке, составит ориентировочно 69,2 тыс. кв. м. Это позволит обеспечить новым жильем около 2,5 тыс. горожан.

«Также рядом возведут две многоуровневые автостоянки общей площадью 27,7 тыс. кв. м», — добавил Овчинский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что 127 проектов КРТ суммарной площадью 1,5 тыс. га одобрены и находятся в стадии реализации.

Программа КРТ предусматривает создание современных городских пространств на месте бывших промзон, неэффективно используемых и пустующих участков, которые гармонично встраиваются в городскую среду. В настоящее время в Москве 336 проектов комплексного развития территорий, охватывающих территорию более 4,2 тыс. га, находятся на различных этапах разработки и реализации. Программу реализуют в соответствии с поручением мэра города Сергея Собянина.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».