Ефимов: в Люблине выделили участок под строительство производства

Москва предоставила инвестору в аренду по льготной ставке за 1 рубль в год участок под возведение производственного комплекса. Его построят в столичном районе Люблино в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Инвестор — девелоперская компания Hutton — при поддержке города построит производственный комплекс в ЮВАО. Для реализации этого масштабного инвестпроекта город предоставил 0,9 га земли по льготной ставке 1 рубль в год. Частные инвестиции в реализацию проекта превысят 1 млрд рублей», — сказал Ефимов.

Предоставление участков в аренду за 1 рубль в год для развития производств столицы является мерой поддержки московского бизнеса, которую в 2022 году принял мэр города Сергей Собянин.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город поддерживает индустриальный сектор. Компаниям предоставляется льготная ставка на размещение производства в рамках масштабного инвестиционного проекта. Благодаря такой поддержке в столице появится инновационный комплекс, где одновременно расположатся предприятия легкой, строительной, целлюлозно-бумажной и электронной промышленности», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, планируется, что каждый год предприятие будет производить около 110 тыс. единиц тары, одежды, мебели и другой продукции. Также на предприятии появится 260 новых рабочих мест.

Участки под МаИП столица предоставляет инвесторам без торгов.

«Договор аренды земельного участка с инвестором заключен на пять лет, в течение которых инвестор должен завершить в районе Люблино строительство производства площадью 13,5 тыс. кв. м», — пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Статус масштабного инвестиционного проекта могут предоставить инвесторам, планирующим строить важные для Москвы объекты. Кроме производств это могут быть многофункциональные, образовательные и строительные комплексы, а также технопарки.

«Для нас очень важно, что в сотрудничестве с правительством Москвы, которое проделывает огромную работу и всецело оказывает поддержку застройщикам, мы сможем создать не только востребованный современный объект, но и столь необходимые столице новые рабочие места, причем как и в ходе строительства, так и по его завершении, когда свое место займет предприятие легкой промышленности, увеличивая новую налоговую базу в интересах экономики города и страны в целом», — сказал партнер и генеральный директор девелоперской компании HUTTON Илья Давыдик.

Он уточнил, что российская промышленность является развивающейся и быстрорастущей отраслью, являющейся одним из системообразующих приоритетов для развития государства. По этой причине Давыдик выразил радость возможности реализовывать уникальный проект и возводить комфортабельный производственный комплекс, который в будущем поможет поддерживать и стимулировать промышленность столицы.