Ефимов: в Коммунарке строят детсад на 220 мест

В районе Коммунарка стартовало возведение детского сада, рассчитанного на 220 мест. Новое дошкольное учреждение строится рядом с современным жилым массивом, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Детский сад будет находиться на территории жилого комплекса «Саларьево парк» по адресу: улица Трехполье, земельный участок 6.

«Это будет уже 10-е дошкольное учреждение, построенное в рамках одного жилого комплекса. Новое трехэтажное здание площадью почти 5 тыс. кв. м будет иметь квадратную форму, фасады оформят в однотонной гамме терракотового цвета. Благодаря большим окнам в помещении будет много света. На уличной территории детского сада установят игровые и спортивные площадки с безопасным оборудованием, сделают рекреационные зоны, теневые навесы», — отметил Ефимов.

Он добавил, что после ввода в эксплуатацию объект передадут в ведение городской системы образования.

Внутри здания запланировано девять групповых ячеек, каждая из которых будет включать игровое пространство, спальню, раздевалку и буфет. Также в саду появятся музыкальный и спортивный залы. Дополнительно здесь разместят медицинский и процедурный кабинеты, пищеблок с полным циклом приготовления еды, гардеробную для сотрудников и пост охраны.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, в дошкольном учреждении также создадут дополнительные помещения для занятий с детьми, кабинеты для администрации, комнаты для технического оборудования и хозяйственные помещения. На игровых площадках, покрытых резиновой крошкой, установят песочницы, горки, брусья, доски для рисования и обучающие стенды.

«Одновременно проведут благоустройство и озеленение: высадят цветы, кустарники, крупные деревья — пихты, клены, дубы. Помимо этого, установят скамейки и ограждения», — рассказал Овчинский.

Строительство детского сада в составе жилого комплекса будет вестись под контролем Мосгосстройнадзора. В конце октября текущего года Комитет выдал разрешение на строительство этого здания.

Застройщик уже направил извещение о начале работ на площадке, после чего была составлена индивидуальная программа выездных проверок. Контрольно-надзорные мероприятия пройдут на всех этапах возведения объекта, чтобы гарантировать его надежность и безопасность после открытия.

Реализацию проекта осуществляет девелопер «ПИК».

Создание в столице соцобъектов соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».