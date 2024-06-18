Ефимов: в Южном порту построят более 400 тыс кв м деловой инфраструктуры

На территории бывшей промышленной зоны «Южный порт» возведут свыше 400 тыс. кв. м коммерческой инфраструктуры, включая пространства для творческого предпринимательства. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На части территории бывшей промзоны „Южный порт“ площадью почти 47 га появится 2,85 млн кв. м недвижимости, в том числе почти 440 тыс. кв. м коммерческих площадей. Это позволит создать более 1,5 тыс. рабочих мест для людей креативных профессий, которые смогут жить и работать рядом с домом», — отметил Ефимов.

Часть территории площадью около 40 га реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Инвестор построит порядка 1,5 млн кв. м недвижимости, из которой более 1 млн кв. м будет составлять жилье.

«Особенность проекта — в его локации: площадка находится вдоль реки, и задача инвестора — раскрыть потенциал этой территории, учитывая принципы сбалансированной застройки. Вблизи жилых кварталов появится около 415 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости, в том числе объекты образования, офисы, торговые центры, магазины, отделения банков, кафе, рестораны. Кроме того, планируется благоустроить набережную и организовать причалы для маломерных судов. Таким образом, будет создано современное городское пространство, где люди будут жить, работать и отдыхать», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Первые этажи жилых комплексов, которые планируется построить во время редевелопмента бывшей промышленной зоны «Южный порт», предполагают размещение многофункциональных коммерческих помещений различного формата. Трансформируемая планировка и грамотная эргономика пространств позволят разместить здесь музей для криптоискусствоведов, мастерские для графических дизайнеров NFT-проектов и специалистов кинцуги, центры по проектированию дополнительной и виртуальной реальности, дома моды и конструкторские бюро. Резиденты кластера получат досуговую и деловую инфраструктуру: юридические фирмы, коворкинги, рестораны и кафе, типографии, банки и т. д.

«Беспрецедентная инфраструктура „третьего центра“ столицы, которым обещает стать территория Южного порта после масштабной реорганизации, будет мощным притягательным ядром для всех заинтересованных горожан», — подчеркнул главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов.

В кластере Южного порта формируют все нужные условия для реализации и продвижения медиапродуктов и услуг. Появляются места для стрит-арта, ивент-площадки, торговые галереи, выставочные пространства. Инфраструктура Южного порта включает в себя тематические игровые пространства и доступную среду площадью свыше 25 га.

Москва находится на лидирующих позициях в креативной экономике России — в городе работают более 100 тыс. представителей данной сферы, что составляет около четверти всего числа креатеров в стране. Новые бизнесы и уже функционирующие при расширении создают запрос на креативные пространства, способные генерировать огромный поток потребителей.