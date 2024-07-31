Ефимов: в этом году выдали более 3,5 тыс градостроительных планов на соцобъекты

В течение последних 6 месяцев Москомархитектурой выданы 3680 градостроительных планов земельных участков (ПЗУ) для строительства соцобъектов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Одна из приоритетных задач в градостроительной политике — это повышение качества и доступности объектов социального назначения. С января по июнь текущего года Москомархитектурой выдано 3411 документов на строительство детских садов, школ, медицинских учреждений и объектов спорта. Кроме того, 269 градостроительных планов — под культурные центры», — сказал Ефимов.

В 2023 году в аналогичном периоде комитетом по архитектуре и градостроительству столицы были утверждены 2446 градостроительных планов земельных участков, которые были направлены на реализацию соцпроектов.

«Рекордсменом по востребованности является услуга по оформлению документов на строительство детских садов и школ — свыше 700 обращений. Более 400 раз воспользовались столичным порталом mos.ru c целью утверждения решений по размещению спортивных клубов, бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов», — сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она добавила, что еще порядка 300 обращений касалось строительства сооружений спортивной инфраструктуры на открытом воздухе.