Ефимов: в этом году Москва реконструирует здания двух школ в ТиНАО

До конца текущего года столица закончит реконструкцию двух учебных корпусов общеобразовательных школ в ТиНАО. Здания обновляют в районах Краснопахорский и Бекасово, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«До конца этого года планируется закончить работы по реконструкции в зданиях школы № 1391 в деревне Яковлевское района Бекасово и школы № 2075 поселка Красная Пахра Краснопахорского района. Все работы выполняются за счет средств, заложенных в адресную инвестиционную программу столицы», — пояснил Ефимов.

Для ТиНАО с их активной жилой застройкой и большим количеством проживающих молодых семей с детьми реконструкция образовательных объектов является актуальной. Столица таким образом одновременно приводит образовательные учреждения в соответствие с московскими требованиями и ликвидирует дефицит учебных мест.

По словам руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, на объектах выполнили монолитные работы, установили конструкции входных групп и окон.

«На данный момент производятся внутренняя и внешняя отделка, монтаж кровли и инженерных систем. Ранее в качестве пристроек к этим школам были возведены новые учебные корпуса», – сказал Жидкин.

В деревне Яковлевское учебное учреждение пополнилось 550 дополнительными учебными местами, а школу в Красной Пахре пополнили 300 новых учебных мест. В обеих школах создают необходимые условия для всестороннего развития учеников. Предметно-пространственную среду модернизируют, делают более удобной и эффективной.

Проектировщики создали условия как для учебной, так и для научно-исследовательской деятельности. Здания оборудуют современными кабинетами со всем необходимым оборудованием.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, комитет осуществляет надзор на всех этапах реконструкции учебных корпусов. Во время проверок инспекторы проверяют соответствие выполняемых работ и материалов проекту.

«Инструментальный контроль осуществляют специалисты подведомственного Центра экспертиз. Для предотвращения возможных нарушений мы также организуем профилактическую работу с участниками строительства», – рассказал Слободчиков.

Оба здания реконструируют с учетом вопросов безопасности преподавателей и детей. Специалисты монтируют системы контроля и управления эвакуацией, пожарной сигнализацией и доступом, видеодомофонной связи, охранного освещения и телевидения. Организуются посты охраны с тревожными кнопками и средствами досмотра. В школах создадут нужные условия для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.

На школьных территориях появятся благоустроенные спортивные зоны и дворы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что к концу 2025 года в округах планируют возвести и сдать в эксплуатацию 21 детсад и 21 школу, большую часть которых построят инвесторы.