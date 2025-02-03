Ефимов: в бессрочную программу реновации в Москве войдут пятиэтажки

Обновленная программа реновации в столице, которая станет бессрочной, будет включать в себя прежде всего пятиэтажки, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов в интервью РИА Новости.

Среди жителей пятиэтажек будет обязательно проведено голосование на предмет вхождения в программу.

«Мы в первую очередь говорим, конечно, о пятиэтажках. Но могут быть и другие дома — каких-то ограничений действующий закон не предусматривает. Безусловно, новые дома никто включать не будет в реновацию: в этом ни смысла нет, ни экономики. Речь идет про те дома, которые свой срок либо уже отслужили, либо вот-вот на подходе», — поделился вице-мэр.

На форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 в Сочи, который состоялся осенью прошлого года, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что программу реновации в столице следует сделать бессрочной. Это нужно для того, чтобы город регулярно обновлялся.

На сегодняшний день власти Москвы занимаются проработкой части территорий, где дома, которые не были включены в реновацию, остаются в районах или кварталах жилой застройки.

«Будем предлагать жителям все же принять участие в программе реновации с пониманием, в какой дом и в какой близости от их текущего адреса мы их переселим. Если такое желание у них возникнет, то, конечно, мы его реализуем. Если жители не захотят, конечно же, мы их включать в программу не будем», — заключил Ефимов.