Ефимов: в Беговом районе построили деловой комплекс с инфраструктурой

Возле станции метро «Белорусская» завершили строительство современного делового комплекса с общественной инфраструктурой, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект расположен в Беговом районе по адресу: 1-я улица Ямского Поля, дом 2. По словам Ефимова, деловой комплекс состоит из трех 20-этажных корпусов, высота которых превышает 50 м. Совокупная площадь объекта составляет более 132 тыс. кв. м.

«В здании обустроили офисные и административно-деловые помещения, а на первых этажах разместили всесезонное общественное пространство с магазинами, кафе и ресторанами, выставочными пространствами, зонами коворкинга и переговорными. На прилегающей территории обустроили парковую зону. Офисные пространства комплекса рассчитаны на 12,5 тыс. рабочих мест», — уточнил Ефимов.

Три корпуса объединены между собой подземной трехуровневой парковкой на 589 машино-мест. Новый деловой центр стал ядром коммерческой инфраструктуры многофункционального комплекса SLAVA.

«Деловой комплекс спроектирован с учетом принципов „зеленого“ строительства. В частности, при реализации проекта были использованы источники возобновляемой энергии, а естественное освещение в зданиях создали за счет больших окон. Кроме того, отделка выполнена из экологичных и безопасных материалов с применением эргономичных проектных решений», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Бизнес-центр, расположенный на территории бывшего часового завода «Слава», обладает удобной транспортной доступностью.

«Облик делового комплекса гармонирует с существующим городским пейзажем. Фасад выполнен из повторяющихся объемных элементов, объединенных аркадами, и имеет отсылки к аркатурным поясам, характерным для русского храмового зодчества, благодаря чему вступает в диалог с храмом на Белой площади. В качестве отделки использованы качественные современные материалы, а также сложные технические решения, например радиусные стеклопакеты на углах зданий. Офисные башни подчеркивает акцентная архитектурная подсветка», — заключил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.