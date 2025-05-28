Ефимов: в апреле в Москве построили 37 объектов недвижимости

37 объектов недвижимости возвели на территории столицы за апрель, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что здания расположены в 10 административных округах. Их суммарная площадь составила почти 990 тыс.кв.м.

«Они появились в 24 районах города. В их числе — жилые здания, объекты социальной, коммерческой и промышленной инфраструктуры. В частности, в апреле город и инвесторы построили 3 торгово-бытовых здания, 2 детских сада и 2 объекта здравоохранения», — поделился вице-мэр.

Развитие ОЭЗ и локализация высокотехнологичных производств являются одними из приоритетных проектов столицы.

В рамках выполнения задач мэра Москвы Сергея Собянина по развитию промышленности и запуску инновационных предприятий на площадке «Руднево» в ОЭЗ «Технополис Москва» введен в эксплуатацию новый административно-производственный корпус. Там будут размещены производства, специализирующиеся на выпуске беспилотных систем, а также изделий для нейрохирургии, травматологии и ортопедии. Сегодня на площадке «Руднево» размещено 25 компаний, которыми создано 3,4 тыс. новых рабочих мест и проинвестировано 12,8 млрд рублей.

Помимо промышленных объектов, в городе построили жилье, торговые, развлекательные и деловые центры, детсады. Все они дают возможность к формированию комфортной городской среды для жителей столицы.

«Среди объектов, пополнивших коммерческую и социальную инфраструктуру Москвы в апреле, детский сад на 350 мест на Мостовой улице в Троицке и торговый центр площадью более 4,4 тыс. кв. м на улице Анны Ахматовой в районе Внуково. В здании ТЦ разместились разноразмерные помещения под магазины и супермаркеты. Для удобства посетителей большая часть из них располагает входом как со стороны внутренней галереи торгового центра, так и со стороны улицы», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Мосгосстройнадзор оформил разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ключевые стройки столицы на ближайшие 2 года.