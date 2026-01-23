Ефимов: в 2025 году в Москве число проектов КРТ выросло почти на треть

К концу 2025 года число проектов в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в Москве увеличилось на 30% и достигло почти 400, что демонстрирует ускорение темпов ее выполнения. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Программа комплексного развития территорий позволяет создавать современные городские районы на месте бывших промзон, заброшенных и депрессивных земельных участков. Темпы ее реализации постоянно растут: по итогам 2025 года разработаны концепции почти 400 проектов. Это на 30% превышает результат 2024-го, когда в стадии проработки и реализации были 302 проекта. Реорганизация 4,5 тыс. га неэффективно используемых территорий позволит построить более 70 млн кв. м недвижимости. Свыше половины объема застройки — почти 40 миллионов „квадратов“ — придется на жилье, из которых 11,2 млн составит площадь новостроек для реализации программы реновации. В новых кварталах также появятся объекты общественно-деловой и промышленной инфраструктуры площадью 26 млн и 4 млн кв. м соответственно», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что осуществление около 400 проектов КРТ обеспечит создание более миллиона рабочих мест.

Проекты в рамках КРТ распределены по всем округам Москвы. Объем инвестиций в освоение этих территорий оценивается в 23,1 трлн рублей. За весь период реализации в городской бюджет поступит 6,9 трлн рублей, а ежегодный бюджетный эффект после завершения проектов может достигать 2,2 трлн рублей.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в проектах КРТ особый акцент делается на социальной инфраструктуре и формировании рабочих мест. Так, среди запланированных объектов — школы на 60 тыс. учеников и детские сады на 24 тыс. воспитанников, а также 75 спортивных комплексов.

«Кроме того, намечено строительство школ искусств, зданий для учреждений дополнительного образования, культурно-досуговых центров, отраслевых колледжей. Появится в городе и более 40 новых производств, включая 25 технопарков, зданий для предприятий легкой, фармацевтической, пищевой промышленности, завод по производству рентгеновского оборудования и четыре логистических центра», — рассказал Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил еще три проекта КРТ для реновации в районах Сокол, Солнцево и Рязанский.

В соответствии с программой КРТ на территориях бывших промзон, неэффективно используемых и пустующих участков создаются привлекательные городские пространства, которые гармонично встраиваются в общегородскую структуру. Реализация программы ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.