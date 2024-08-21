Ефимов: участники программы «1 рубль за кв м в год» уже пользуются льготой

По результатам аукционов в рамках программы «1 рубль за кв. м в год» для учреждений образования инвесторы арендуют в Москве 27 объектов недвижимости. Из них льготную ставку предоставили по 24, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Сейчас арендаторы 24 зданий и помещений общей площадью свыше 36 тыс. кв. м выполнили все условия программы и пользуются льготной ставкой. Это 90% от общего числа вовлеченных в программу компаний. Благодаря этому они ежегодно экономят более 600 млн рублей», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что всего в рамках программы для образовательных объектов инвесторы взяли в аренду 27 помещений и зданий суммарной площадью более 40 тыс. кв. м. Переведенные на льготную аренду частные учреждения образования работают в 9 округах Москвы.

«6 из них расположены на востоке Москвы, инвесторы арендуют здания общей площадью почти 8,7 тыс. кв. м. На юго-востоке столицы находятся 4 детских сада, их площадь превышает 5,1 тыс. кв. м», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил. что по 3 объекта находятся на северо-западе и западе столицы. Их площадь составляет около 4,7 тыс. кв. м и почти 3,7 тыс. кв. м.

Еще по 2 частных учреждения образования располагаются в центре, на юго-западе и юге Москвы. В Зеленограде и на севере — по 1.

Для участи в программе «1 рубль за кв. м в год» инвестору нужно поучаствовать в спецторгах. С победителем заключают договор на 49 лет.

«Льготная программа „1 рубль за кв. м в год“ востребована у предпринимателей — конкуренция на таких торгах составляет более 3 участников на лот. С 2023 года определены уже 3 инвестора для открытия образовательных учреждений по этой программе», — уточнил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Инвестор должен разместить в помещениях необходимое оборудование и начать образовательную деятельность. Также он должен выполнить требования департамента образования и науки столицы. При соблюдении всех условий предприятию могут предоставить льготную аренду (1 рубль за квадратный метр помещения в год).

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в рамках программы «1 рубль за кв. м в год» инвестора восстановили 24 здания для объектов культурного наследия.