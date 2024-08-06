Ефимов: у Москвы приобрели и арендовали для строительства 69 земельных участков

По итогам I полугодия текущего года физические и юридически лица приобрели и арендовали на торгах у столицы 69 земельных участков, на которых построят более 180 тыс. кв. м. жилой и коммерческой недвижимости, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В I полугодии город реализовал в рамках конкурентных процедур 69 земельных участков под ИЖС и коммерческие проекты. Всего физическим и юридическим лицам продано и сдано в аренду более 11 га земли», — сказал Ефимов.

Он подчеркнул, что всего на данных участках возведут свыше 180 тыс. кв. м. объектов. Так, за отчетный период Москва передала в 1,5 раза больше земли под коммерческую застройку, чем за аналогичный период прошлого года. Это указывает на дополнительные возможности для развития столичного бизнеса.

Принять участие в аукционе можно в онлайн-режиме. Это значительно повышает количество участников, а городские земельные участки являются востребованными. В январе–июне за один лот на аукционах по аренде и продаже участков в среднем конкурировали 13 участников.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) приходится около 6,7 га из общего объема реализованной земли. Свыше 50 столичных семей смогут построить свои дома на участках, преимущественно расположенных в Троицком и Восточном округах города.

Процедура торгов полностью реализована на Инвестиционном портале Москвы в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».