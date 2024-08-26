Ефимов: ТиНАО сохраняет лидерство по числу договоров долевого участия

С начала текущего года Троицкий и Новомосковский административные округа лидируют по числу зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) в отношении жилой и нежилой недвижимости, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В июле текущего года в городе было оформлено почти 12 тыс. первичных сделок, а около трети из них числится в ТиНАО. Всего по результатам 7 месяцев текущего года в Москве оформлено более 80 тыс. долевых договоров.

Данный рейтинг был составлен управлением Росреестра по Москве.

«Троицкий и Новомосковский административные округа сохранили лидирующую позицию по оформленным первичным сделкам. Здесь за месяц зарегистрировано более 3,7 тыс. договоров. ТиНАО лидирует среди столичных округов по количеству оформленных договоров долевого участия на протяжении всего 2024 года», — уточнил Ефимов.

Помимо этого, в первой тройке — Западный и Южный административные округа, в июле тут было зарегистрировано почти 1,6 тыс. (13,8%) и свыше 1,3 тыс. (11,4%) договоров соответственно.

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов заявил, что Северный административный округ в июле уступил 2 позиции и оказался на 6 строчке рейтинга.

«По сравнению с предыдущим месяцем с 5 на 4 место с долей 8,9% (1026 ДДУ) поднялся СЗАО, а в первую пятерку вошел ЮВАО с 7,3% (837 ДДУ) от всех оформленных договоров в новостройках столицы», — сказал он.

Второе место с показателем около 10 тыс. договоров занял Западный округ, а на третьей строчке рейтинга — ЮАО. В нем было зарегистрировано свыше 9 тыс. ДДУ.

«Мосгосстройнадзор проводит контроль за соблюдением условий договоров и обеспечение защиты прав и интересов дольщиков в соответствии с нормами Федерального закона 214-ФЗ», — отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Также он добавил, что на сегодняшний день в городе реализуется 479 проектов общей площадью 29,5 млн кв. м, по ним зарегистрировано 199,6 т тыс. договоров долевого участия.

В ТиНАО с начала текущего года ввели свыше 950 тыс. кв. м жилой недвижимости.

«В составе ЖК строятся общеобразовательные школы, детские сады, детско-взрослые поликлиники, объекты спорта и отдыха», — заключил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

На первых этажах будут размещены коммерческие предприятия. Это позволит создать для местных жителей десятки тысяч новых рабочих мест.