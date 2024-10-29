Ефимов: ТиНАО лидируют по числу оформленных договоров долевого участия

Лидерами по количеству зарегистрированных в течение 8 месяцев 2024 года договоров долевого участия (ДДУ) по жилой и нежилой недвижимости в Москве оказались Троицкий и Новомосковский административные округа. Рейтинг округов составило управление Росреестра по столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Троицкий и Новомосковский административные округа сохранили лидирующую позицию по оформленным первичным сделкам. За 8 месяцев 2024 года в столице оформлено более 89 тыс. первичных сделок, около трети из них — в ТиНАО», — рассказал Владимир Ефимов.

Он уточнил, что с начала текущего года в данных округах в эксплуатацию ввели свыше 1,4 млн кв. м жилья.

В августе в ТиНАО оформили больше 2,5 тыс. ДДУ, что составляет треть от всех заключенных в Москве таких договоров. Такой результат превышает в 1,2 раза суммарное количество зарегистрированных первичных сделок в ЗАО и ЮАО, которые занимают второе и третье места в рейтинге. За август в них оформили свыше 1,1 тыс. или 13,2% и 968 или 11,2% ДДУ соответственно.

«С 5 на 4 место за месяц поднялся Юго-Восточный административный округ с долей 9,6% (830 ДДУ), обогнав тем самым СЗАО с 9,2% (797 ДДУ) от всех оформленных договоров в новостройках Москвы», — рассказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

В августе предпоследнее место занял ЮЗАО (2,9% или 256 ДДУ), а ЦАО оказался на восьмой строчке рейтинга с 421 ДДУ или 2,9%.

В Троицком и Новомосковском административных округах большой выбор жилых помещений, включая малоэтажное жилье, индивидуальное жилищное строительство и многоэтажные комплексы. Преимуществами имеющегося в округе жилья являются благоприятная экологическая обстановка, современная дорожно-транспортная сеть, развитая социнфраструктура, быстрые сроки строительства и более низкая себестоимость.

На первых этажах ЖК размещают коммерческие предприятия — пиццерии, кафе-кондитерские, салоны мебели, детские кружки, фитнес-центры, аптеки, магазины и многое другое. Благодаря этому в шаговой доступности от дома для жителей создаются десятки тысяч рабочих мест.

По словам главы департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, в ТиНАО соблюдают строгий принцип комплексного развития территории Вместе со строительством жилья в округе возводят соцобъекты, развивают транспортную инфраструктуру и создают новые рабочие месте.

«В последние годы инвесторы активно вкладывают средства как в строительство крупных технопарков, индустриальных и складских комплексов, так и в небольшие точки развития малого бизнеса», — пояснил Жидкин.

Всего в текущем году в Троицком и Новомосковском административных округах планируют построить свыше 2,1 млн кв. м жилья и более 800 тыс. кв. м промышленных и социальных объектов.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, в столице сейчас реализуют 479 проектов долевого строительства суммарной площадью 29,5 млн кв. м. По ним заключили порядка 200 тыс. ДДУ.

«Мы ведем мониторинг всех проектов в сфере долевого строительства, реализуемых в городе, и нацелены на предупреждение появления пострадавших граждан», — уточнил Антон Слободчиков.

Он добавил, что 90% возводимых в Москве объектов несет минимальные риски для дольщиков.