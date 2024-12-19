Технопарк на востоке Москвы получил льготу на аренду земли

Столица предоставила московскому технопарку льготу на аренду земли, что позволит ему использовать сэкономленные деньги на собственное развитие, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Москве действует широкий набор мер поддержки предпринимателей. Одной из них является пониженная ставка на аренду земли для эксплуатации зданий технопарков — 0,01% от кадастровой стоимости. Для города это долгосрочные инвестиции в развитие промышленности и науки. Такую льготу получил Московский завод тепловой автоматики для земельного участка площадью почти 0,1 га. Ранее предприятию были предоставлены аналогичные льготы на аренду еще четырех соседних участков», — отметил Ефимов.

Он добавил, что благодаря этому компания сможет каждый год экономить порядка 4,95 млн рублей. Льготу предпринимателю предоставили по дополнительному соглашению к договору аренды на десятилетний срок. Технопарк будет должен каждый год подтверждать статус, дающий ему право пользоваться льготной пониженной ставкой.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, завод со статусом технопарка по льготной ставке арендует у Москвы пять участков суммарной площадью 1,6 га.

«Сэкономленные на аренде средства компания должна направить на собственное развитие, например, на ремонт зданий, модернизацию производственных мощностей, исследования и разработки, а также на обучение и повышение квалификации сотрудников», — сказал Гаман.

АО «МЗТА» располагается в районе Соколиная Гора на востоке Москвы. Предприятию уже почти 100 лет. Основная продукция в прошлом — котлы для котельных. В 1960 году завод переориентировался на производство средств автоматизации энергетической отрасли. Сейчас оно является одним из ведущих предприятий по разработке и производству средств автоматизации тепловых процессов в ЖКХ, энергетике и различных отраслях промышленности. В течение последних лет предприятие расширило специализацию — на его территории создали технопарк, который объединяет семь предприятий различных сфер.