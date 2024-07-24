Ефимов: свыше 870 тыс кв м жилья ввели в ТиНАО с начала года

В ТиНАО с января текущего года в эксплуатацию ввели свыше 870 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На территории ТиНАО застройщики предлагают весь спектр жилья, существующего на рынке. Это квартиры в многоэтажных комплексах любого класса, индивидуальное и малоэтажное жилищное строительство. С начала года ввели около 872 тыс. кв. м подобной недвижимости. Всего в 2024 году в ТиНАО планируется построить около 2,1 млн кв. м жилья», — сказал Ефимов.

Преимуществом жилья, которое представлено в округах, являются благоприятная экологическая обстановка, современная дорожно-транспортная сеть, развитая социнфраструктура, быстрые сроки возведения и низкая себестоимость.

В базовой комплектации квартиры в новых домах на территории ТиНАО как правило продают покупателям с кухонными техникой и гарнитурами. Дворы проектируют уже благоустроенными с зонами отдыха и спортплощадками. Фасады домов делают из современных материалов, таких как керамический облицовочный кирпич. Холлы оборудуют местами для хранения детских колясок и спортинвентаря, энергоэффективным освещением, а также камерами видеонаблюдения.

На первых этажах ЖК размещают пиццерии, кафе-кондитерские, салоны текстиля и мебели, детские кружки, фитнес-центры, аптеки и магазины. Благодаря этому у горожан в шаговой доступности появляются новые рабочие места.

С высокими темпами строят и малоэтажное жилье — двух- и трехэтажные дома с использованием монолитно-каркасной технологии.

«Наряду с жилой застройкой, в ТиНАО возводят социальные объекты, развивается транспортная инфраструктура, создаются рабочие места. В составе жилых комплексов размещаются общеобразовательные школы, детские сады, детско-взрослые поликлиники, объекты спорта и рекреации», — рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, ТиНАО является лидером среди московских округов по числу сданных объектов капитального строительства, включая жилые дома.

«С начала года комитет выдал 7 разрешений на ввод в эксплуатацию жилых объектов, суммарно рассчитанных на 5944 квартиры. Пять новостроек сданы в Новомосковском административном округе, а две — в Троицком», — отметил Слободчиков.

В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина одним из приоритетов в столице является развитие социнфраструктуры. С самого присоединения к Москве территорий ТиНАО в этих округах ввели эксплуатацию свыше 140 образовательных объектов.

К 2035 году в ТиНАО построят около 100 новых культурно-досуговых объектов, 125 объектов здравоохранения, 170 школ и 320 детсадов.