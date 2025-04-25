Ефимов: свыше 7,5 тыс семей в САО переехали в новые квартиры по реновации

С момента старта программы реновации в САО свыше 7,5 тыс. семей смогли переехать в новые квартиры, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что семьи заезжают в квартиры с уже готовой улучшенной отделкой.

«Первое переселение по программе реновации на севере столицы началось в 2018 году. Тогда жителям были предложены квартиры в жилом комплексе на Бескудниковском бульваре. Сегодня количество переданных под заселение новостроек достигло 51. В новые квартиры переехали более 7,5 тысячи семей, из которых 2,7 тысячи – жители Бескудниковского района, а 1,4 тысячи – Головинского. Еще более тысячи семей отпраздновали новоселье в новых квартирах в Дмитровском районе столицы», – прокомментировал вице-мэр.

Сервис «Помощь в переезде» бесплатно предоставляет возможность жителям услуги грузчиков и грузовой автомобиль для переезда в новую квартиру. Чтобы заказать услугу, нужно подать заявку на портале mos.ru, выбрав в суперсервисе «Переезд по программе реновации» услугу «Помощь в переезде», или обратившись в центры информирования по переселению.

«Помощью города при переезде воспользовались большинство семей, отпраздновавших новоселье, – 7,1 тысячи. Так, в Бескудниковском районе грузчиков и автомобиль заказали 2,4 тысячи семей, в Головинском – еще 1,4 тысячи. В Дмитровском районе заявки на перевозку вещей из старой квартиры в новую оставили чуть более тысячи семей», – объяснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.