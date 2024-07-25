Ефимов: свыше 6 га земли приобретено в Москве для ИЖК с начала года

Москвичами с начала текущего года было приобретено более 6 га земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На участках есть возможность возвести частные дома площадью от 140 до 854 кв. м.

«Земля для индивидуального жилищного строительства пользуется у горожан высоким спросом. Это позволяет им жить в собственном доме и при этом пользоваться развитой инфраструктурой мегаполиса. С начала года москвичи приобрели 53 участка общей площадью 6,64 га. Покупатели смогут построить на них жилые дома общей площадью почти 27 тыс. кв. м», — поделился Ефимов.

Чтобы приобрести у Москвы землю для возведения частного дома, следует выбрать нужный участок и подать заявление на его приобретение в департамент городского имущества. Перечень земельных участков, предназначенных для ИЖС, размещен на портале mos.ru.

На торгах по продаже земельных участков для ИЖС фиксируется высокая конкуренция. Если участком интересуется сразу несколько покупателей, то в таком случае будет проводиться аукцион. Стартовая цена лота устанавливается в размере его кадастровой стоимости.

«В первом полугодии у города были приобретены участки для ИЖС в четырех городских округах. Больше всего их в ТиНАО — 46 общей площадью более 6 га, еще пять — в районе Косино-Ухтомский на востоке города, по одному — в Молжаниновском районе на севере столицы и в Зеленограде», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

С прошлого года торги и оформление сделок по купле-продаже земельных участков для ИЖС стали осуществляться в электронном виде.

Развитие электронных сервисов соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика».