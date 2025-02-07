Ефимов: свыше 2,7 млн кв м нежилой недвижимости построили инвесторы в 2024 году

Свыше 2,7 млн кв. м нежилой недвижимости возвели инвесторы в минувшем году, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Уточняется, что среди них — 35 школ и детсадов, а также 11 спортобъектов.

«В 2024 году инвесторы возвели в столице 215 объектов нежилой недвижимости суммарной площадью свыше 2,7 млн кв. м. Более 420 тыс. кв. м пришлось на социальные учреждения, среди которых школы, детские сады и спортивные сооружения», — прокомментировал вице-мэр.

Уточняется, что наибольшее число объектов возвели на западе города: там появилось 34 объекта социальной, деловой, коммерческой и административной инфраструктуры

Помимо этого, в прошлом году в Москве образовалось 15 новых объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).

Для комплексной сбалансированной городской инфраструктуры в соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина ведется реализация программы создания МПТ. В минувшем году по ней было возведено 3 промышленных технопарка, 2 офисных комплекса, многофункциональный и ТЦ, логистический парк, 3 школы, 3 детсада и музей. Найти работу на этих объектах смогут более 18 тыс. человек.

Известно, что коммерческая инфраструктура около дома создает доступность бытовых услуг, а деловая и административная — формирует новые рабочие места. Также новые здания нежилой недвижимости дополняют жилую застройку и создают для горожан дополнительное пространство для учебы, занятий спортом и разнообразного досуга.

«Больше всего образовательных объектов в 2024 году инвесторы построили в ТиНАО. Здесь появилось более 10 новых зданий. Среди них — школа в Щербинке площадью свыше 18 тысяч квадратных метров, рассчитанная на 1,2 тысячи учеников. В прошлом году также построили торгово-развлекательный центр „Грэмм“ площадью более восьми тысяч квадратных метров в Чертанове Южном», — объяснил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Мосгосстройнадзор вел контроль возведения нежилых зданий на всех этапах.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице особое внимание уделяется качеству реализации социальных, деловых и инфраструктурных проектов.