Ефимов: строящаяся школа в Ново-Переделкине готова уже на 60%

В столичном районе Ново-Переделкино идет возведение новой школы, рассчитанной на 550 учеников, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект, расположенный на западе города, строят в рамках столичной Адресной инвестиционной программы.

«Новое современное здание возводят в Ново-Переделкине по адресу: мкр 14, корп. 20. Оно войдет в состав образовательного комплекса № 1238. Суммарная площадь четырехэтажного объекта составляет 8,8 тыс. кв. м. Сейчас на строительной площадке продолжается монтаж внутренних инженерных систем и фасада, идет отделка помещений. Также свыше чем на 70% выполнено устройство наружных инженерных сетей», — прокомментировал вице-мэр.

На сегодняшний день суммарная готовность школы составляет почти 60%.

Известно, что образовательное заведение будет состоять из трех функциональных блоков с внутренними обширными зонами и рекреациями. Дизайн фасада будет гармонично вписан в окружающую застройку, а на прилегающей территории создадут площадки для мероприятий, отдыха и занятий спортом.

«На первом этаже спроектированы просторный вестибюль с гардеробными, универсальные и специализированные учебные кабинеты и обеденный зал. На втором этаже предусмотрены кабинет биологии, а также залы для проведения мероприятий и занятий спортом. На третьем и четвертом этажах разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, студию хореографии и медиатеку», — добавил руководитель департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

Мосгосстройнадзор ведет контроль всего строительного цикла школы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин перечислил ключевые стройки города на ближайшие несколько лет.

Строительство в столице социальных объектов соответствует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».