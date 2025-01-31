Ефимов: строительство двух школ на востоке Москвы выполнили более чем на 80%

Возведение двух новых школ ведется на территории Восточного административного округа (ВАО), сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Организации будут вмещать в себя суммарно 1375 учеников. Школы расположатся по адресам: ул. Тюменская, д. 5, и ул. Салтыковская, з/у 6б.

«Школы в районах Богородское и Косино-Ухтомский возводят в рамках Адресной инвестиционной программы. Образовательные организации общей площадью свыше 28 тыс. кв. м смогут посещать 1150 школьников и 225 дошкольников. Специалисты выполнили кладку внутренних стен и перегородок, устройство фасадов и наружного остекления зданий. Сейчас ведется монтаж внутренних и наружных инженерных сетей, продолжаются отделочные работы и благоустройство. Готовность объектов превышает 80%, завершить строительство планируют в 2025 году», — прокомментировал вице-мэр.

Таким образом, площадь пятиэтажного учебного корпуса, рассчитанного на 550 учеников и 225 воспитанников, который будет располагаться в столичном районе Косино-Ухтомский составит 16,7 тыс. кв. м. В здании обустроят зал для проведения мероприятий и спортзал, а также универсальные и специализированные учебные кабинеты. Для дошкольников оборудуют групповые ячейки, многофункциональные музыкальный и физкультурный залы, а также кабинеты для развивающих занятий.

Также руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов поделился подробностями о том, какая школа ожидает жителей района Богородское.

«Школа в районе Богородское площадью более 11,5 тыс. кв. м рассчитана на 600 мест. В современном здании создадут комфортные условия для обучения и внеурочных занятий. Здесь появятся современные залы для проведения мероприятий. Помимо универсальных учебных кабинетов и спортивного зала, в школе оборудуют инженерные и медицинские лабораторно-исследовательские комплексы со всем необходимым оснащением. Площади специализированных учебных кабинетов можно будет регулировать при помощи трансформируемых перегородок», — объяснил он.

Мосгосстройнадзор регулярно контролирует ход строительства обеих школ.

Кроме этого, в каждом учебном заведении будут созданы условия для детей с ОВЗ.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в прошлом году в городе возвели 81 новый объект образования, здравоохранения, культуры и спорта.