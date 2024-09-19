Ефимов: столица выставила на продажу 70 участков под строительство частных домов

В Восточном, Троицком и Новомосковском административных округах столицы доступны к приобретению 70 земельных участков, предназначенных для строительства частных домов, сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Для того чтобы купить городскую землю для возведения дома, следует выбрать участок из списка доступных объектов и подать заявление в департамент городского имущества. После этого ведомством будет опубликовано извещение о предоставлении участка для ИЖС.

«Физические лица могут приобрести у города свыше 8,6 гектара земли для индивидуального жилищного строительства. 70 участков площадью от 8 до 26 соток расположены на востоке столицы, а также в ТиНАО. На них можно построить более 35 тысяч квадратных метров недвижимости», — прокомментировал заместитель мэра.

Если в течение 30 дней не поступит заявлений от других покупателей, то договор купли-продажи будет успешно оформлен. В случае, если было подано несколько заявок от разных граждан, то торги проводятся с начальной ценой в размере кадастровой стоимости з/у.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сказал, что вся актуальная информация по данным лотам находится на Инвестиционном портале.

«За приобретением 47 з/у общей площадью 5,8 га, представленных в перечне, обратились по несколько заявителей на каждый объект, в связи с чем по ним запланировано проведение конкурентных процедур. Актуальная информация по этим лотам размещена на Инвестиционном портале Москвы. На 8 других объектов общей площадью более 1 га заявления подали по одному претенденту. Остальные 15 участков сейчас остаются свободными и доступны для покупки», — уточнил Гаман.

Помимо этого, динамика ввода в эксплуатацию ИЖС в Троицком и Новомосковском административных округах с 2012 года говорит о том, что данный сегмент недвижимости имеет высокий спрос у горожан.

«В 2023 году в ТиНАО было возведено около 770 тыс. кв. м индивидуального жилья. Этому способствует развитие в районе социальной, транспортной и рекреационной инфраструктуры», — заключил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.