Ефимов: столица выделит участки в трех округах для возведения пяти производств

Пять масштабных инвестиционных проектов будет построено в трех округах столицы, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что в торгах на право заключения соглашений о реализации данных проектов, примут участие инвесторы. Лоты были опубликованы на Инвестиционном портале Москвы.

«Город выставил на торги право на заключение соглашений о реализации промышленных масштабных инвестиционных проектов в отношении пяти земельных участков. Это позволит ускорить возведение значимых объектов, необходимых для развития столичной инфраструктуры и экономики. Победители открытых аукционов после заключения соглашений смогут подписать договоры на аренду земельных участков общей площадью около 10 гектаров. На них инвесторы смогут построить производства в различных высокотехнологичных отраслях. Площадки расположены на востоке, юго-востоке столицы, а также в ТиНАО», — прокомментировал вице-мэр.

Напомним, что с 2022 года по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках МаИП Москвой предоставляются земельные участки для возведения новых производств. Они выдаются по льготной ставке один рубль в год.

Помимо этого, в сентябре текущего года было принято решение об упрощении программы и объявлены первые торги. Таким образом, город сократил сроки начала реализации проекта — победителю аукциона не придется заниматься административными процедурами. Планируется благодаря этому расширить круг потенциальных инвесторов и повысить интерес к созданию новых высокотехнологичных производств в Москве.

На выделенных участках появятся фармацевтические производства, предприятия пищевой, автомобилестроительной, легкой, нефтехимической, строительной или целлюлозно-бумажной промышленности.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, заявочные компании будут завершены 16 декабря, а 18 декабря определят победителей.

«За это время у инвесторов будет возможность построить производства в районах Вороново, Краснопахорский, Некрасовка и Новокосино. Общая площадь объектов недвижимости может составить около 86,4 тыс. кв. м», — отметил министр.

В Новокосине может появиться порядка 14 тыс. кв. м промышленных производств на участке площадью 0,9 га. Он расположен на ул. Салтыковской, рядом с Носовихинским шоссе.

Еще два объекта инвесторы возведут в Некрасовке. Так, на 1-й Вольской улице выделят 0,7 га для строительства производства площадью 5,38 тыс. кв. м, а вблизи с ул. Транспортной арендатору предоставят землю в 0,67 га для строительства предприятия площадью 5,35 тыс. кв. м.

Уточняется, что к участию в торгах будут допущены те компании, которые обладают достаточным числом ресурсов для возведения в городе важных производств.