Ефимов: столичные девелоперы в 2024 году возвели пять ФОКов

В разных столичных районах в 2024 году девелоперы возвели 5 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2024 году физкультурно-оздоровительные комплексы появились в пяти районах столицы: Щербинке, Очаково-Матвеевском, Хамовниках, Западном Дегунине, Южном Бутове. Совокупная площадь построенных сооружений составляет более 46 тысяч квадратных метров. Один из самых крупных объектов — физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя взрослыми и таким же числом детских бассейнов в Западном Дегунине. Его площадь превышает 14 тысяч квадратных метров», — уточнил вице-мэр.

Новые ФОКи дают возможность разнообразить досуг жителей столицы и привлекают к активному образу жизни все больше горожан.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский добавил, что в прошлом году также подошло к концу возведение ФОКа в Южном Бутове.

«В конце прошлого года также завершили строительство физкультурно-оздоровительного центра площадью более пяти тысяч квадратных метров в районе Южное Бутово. Трехэтажное здание появилось на участке площадью 5,1 тысячи квадратных метров. В нем разместили 25-метровый взрослый и восьмиметровый детский бассейны, тренажерный зал, зал для кроссфит-тренировок, а также два помещения для групповых занятий», — объяснил он.

Строительный цикл объектов ведется под контролем Мосгосстройнадзора.

В столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина качество возводимых спортобъектов находится на особом контроле.

Ранее градоначальник сообщал, что с 2011 года в столице возвели порядка 327 спортобъектов, из них 168 — с привлечением средств инвесторов.