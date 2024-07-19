Ефимов: сроки предоставления земельных участков в Москве сокращены почти вдвое

В столице сокращены сроки оказания двух государственных услуг по предоставлению земельных участков в собственность граждан и юридических лиц, отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что сроки были сокращены с 25 до 14 рабочих дней.

«Сегодня на портале mos.ru представителям бизнеса и физическим лицам доступно около 30 услуг в имущественно-земельной сфере. Мы продолжаем активную работу по совершенствованию их предоставления. Так, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина значительно — с 25 до 14 рабочих дней — сократили сроки оформления земельных участков в собственность», — рассказал Владимир Ефимов.

Так, в марте 2021 года в Москве был завершен перевод государственных услуг, которые позволяли совершать операции с нежилыми зданиями, помещениями и земельными участками, полностью в электронный вид.

Обратиться за госуслугой «Предоставление земельного участка в собственность собственникам зданий, строений, сооружений» могут юридические, физические лица и ИП, а также их представители, которые являются собственниками объектов в Москве. Данная услуга позволит бизнесу более эффективно распоряжаться имуществом и совершать сделки с недвижимостью.

Также госуслуга «Предоставление земельного участка бесплатно в собственность гражданам и юридическим лицам» доступна для получения религиозных и общественных организации, членам НКО, собственникам жилых домов и участков, а также помещений в многоквартирных домах. В таком случае недвижимость выделяется бесплатно.

В департаменте информационных технологий столицы объяснили, что для того, чтобы получить эти услуги, нужно иметь полную учетную запись на портале mos.ru. В случае, если собственник здания — юридическое лицо, то запрос подается от сотрудника организации с электронной подписью.

«Государственные услуги, которые позволяют оформить земельные участки в собственность, востребованы у юридических и физлиц. Только с начала текущего года за ними обратились почти 1 тыс. раз. Все запросы поступили в департамент городского имущества в электронном виде при помощи портала mos.ru», — заключил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.