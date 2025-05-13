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Ефимов: спорткомплекс с регбийной ареной построят в Хорошево-Мневниках

В Мневниковской пойме будет выделен земельный участок для строительства многофункционального комплекса с регбийной ареной. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В районе Хорошево-Мневники создается современный спортивный кластер, включающий ледовые арены, центр подготовки футбольных сборных, теннисный центр и другие объекты. Для их строительства город передает инвесторам землю в аренду в рамках программы масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

«В составе спортивного кластера на территории Мневниковской поймы построят регбийный стадион с сопутствующей инфраструктурой в рамках реализации масштабного инвестпроекта. Для этого город предоставит 4,34 га земли. Также на участке будущий инвестор сможет возвести общественно-деловой комплекс», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что суммарная площадь объектов будет составлять порядка 140 тыс. кв. м.

Участок расположен на улице Нижние Мневники, недалеко от возводимого комплекса Международной академии хоккея Александра Овечкина.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, земля предоставляется инвестору на пять лет — это максимальный срок для реализации проекта. Здесь планируется возвести регбийную арену с полем 122 на 80 м и трибунами на 3 тыс. зрителей. Подтрибунные помещения и деловая часть стадиона займут 20 тыс. кв. м.

«Рядом появится многофункциональный комплекс площадью 120 тыс. кв. м, который будет включать офисную, торговую недвижимость и гостиницу», — добавила Соловьева.

Город передает землю инвесторам, если их проекты соответствуют критериям программы МаИП. Этот механизм сотрудничества власти и бизнеса действует в столице с 2016 года и охватывает промышленные, социальные, спортивные, деловые и транспортные объекты.

Ранее о планах развития Мневниковской поймы, включая создание социальных, деловых и спортивных кластеров, говорил мэр Москвы Сергей Собянин.

Строительство соцобъектов в городе соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».